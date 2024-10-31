Aile, sadakat ve sırlar üzerine etkileyici bir hikaye

atv'nin yeni dizisi 'Can Borcu'nun kast çalışmaları tamamlandı. Yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği dizinin okuma provasında oyuncu kadrosunun keyifli anları kameralara yansıdı. Çok yakında sete çıkmaya hazırlanan dizinin başrollerini Bülent İnal, Ebru Özkan, Mine Tugay, Cüneyt Mete üstlenirken, oyuncu kadrosunda Ragıp Savaş, Demircan Kaçel, Nurşim Demir, Goncagül Sunar, Selen Soyder, Çağla Boz, Onur Gözeten, Dora Dalgıç, İlber Uygar Kaboğlu, Berna Cındıl, Lara Aslan, Velatnu Aydın, Bekir Erdem Öz, Elçin Atamgüç, Ali Yerlikaya, Şevval Öztay, Yağmur Dinç, Naz Öngen gibi isimler de yer alıyor.Semih Bağcı'nın yönettiği dizinin senaryosunu ise Onur Uğraş'a ait. Dizinin konusu şöyle: Bir trafik kazasının bir araya getirdiği iki ailenin, ihanetler, yasak ilişkiler, sırlarla örülmüş, birbirinin içine geçen hikayeleri... Bir yanda babalarını kaybetmiş üç gence babalık yapmaya çalışan bir adam, bir yanda babalarının ölümüyle sarsılan evlatlarını hayatta tutmaya çalışan bir kadın... Dramatik öyküsüyle izleyiciyi ekrana çekecek olan dizi, aile bağları, yasak ilişkiler, içsel çatışmalar ve kuşaklar arası kopukluk gibi evrensel temaları çarpıcı bir şekilde işliyor. Dizide, her karakter kendi sırları ve geçmişleriyle yüzleşiyor. Hangi sırlar açığa çıkacak, hangi bağlar kopacak?