Ailece iyiyiz şükürler olsun

Eski eşi Reha Muhtar
'ın vefatından sonra ortalarda görünmeyen Deniz Uğur
, önceki gün sosyal medyada bir açıklama yaptı. Bir hayli merak edildiğini söyleyen oyuncu, "Çok şükür ailece iyiyiz. Sadece bu dönemi kendi aramızda yaralarımızı iyileştirerek, sakin ve huzurlu şekilde geçirmek istedik" dedi. Haziran ayında hayatını kaybeden Reha Muhtar'la 2007-2010 tarihlerinde ilişki yaşayan ve resmi olarak hiç evlenmeyen Uğur'un bu beraberlikten Mina Deniz ve Poyraz Deniz adında ikiz çocukları var.
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Mete Efendioğlu - Editör