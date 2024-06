Ailece milyonlar kazanın!

Yakında atv'de başlayacak olan 'Milyoner Aile'de her bölümde 4 aileden biri, 500 Bin TL ödül kazanacak ve ödülleri katlanarak milyonlara ulaşacak. Hem de hiç kayıpsız... Kaybetmenin olmadığı Milyoner Aile'de sonuncu olup, elenseniz bile kasanızdaki biriken ödülle yarıştan ayrılacaksınız. 'Milyoner Aile'de dört aile 4'er kişilik ekipler halinde yarışacak. İstediğiniz akrabanızla katılacağınız takımınızla milyoner olmak artık çok kolay! Yapmanız gereken tek şey, cevabı zaten içinde olan video sorularını ailece en hızlı ve doğru şekilde yanıtlamak! Hepsi sadece bu kadar! Sadece 14 soru, her bölüm 500 bin TL...Aileler gecenin en kötü performansını sergilemediği sürece parasına para katmaya milyoner olmaya devam edecek! Bölümün en düşük puanlı ailesi ise programa veda edecek ve yerini yeni bir aileye bırakacak. Bir aile milyonlar kazansa da, gün sonuncusu bile olsalar kazandıkları ödülleri kayıpsız olarak alıp evlerine dönecekler! Türkiye'nin her ilinden, milyoner olmak isteyen aileler programa başvurabilir.