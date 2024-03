Ailece sahneye çıkıyor olmak çok kıymetli

Cumhuriyetimizin 100. Yılını taçlandırmak lazım diye yola çıktık. Çok uğraştık. Elimizi taşın altına koymuş olduk, gururluyuz mutluyuz. Birleştirici bir şarkı olsun istedik.3 Kocatepe olarak sahneye çıkıyor olmak çok kıymetli. İlkyaz da bize güzel uyum sağladı.n Konserlere çok ağırlık verdik. Gece kulübü çalışmalarına ara vermiştik. Gece çalışmalarımıza da devam edeceğiz. Çok güzel hikâyeler var. Dinleyenler hem gülüyor hem duygulanıyor.Selma Güneri benim halam. Sezen Aksu ile beraber çalışıyorlardı dönem. Ali, Sezen Aksu'nun doğum günü için bir hazırlık yapıyordu. Ben de oradaydım. Merdivenlerde karşılaştık. Sonra yanına oturdum. Oturuş, o oturuş. 8 ay sonra da evlendik. 39 seneyi devirdik. Her gün onu görmekten yanımda olduğunu hissetmekten çok mutlu oluyorum.Görüş farklılığımızın olması bize katkı sağlıyor. İşin sırrı bu herhâlde. Aynı fikirde olsa sürekli çok sıkıcı olur.Ali Kocatepe'nin sanat dünyasında olması noktasında endişelerim vardır. Rahmetli babam Ali'ye çok güveniyorum, çok dürüst biri dedi. Onun o sözleri bana güven verdi.Cumhuriyetimizin 100. Yılında böyle bir şarkıya ihtiyaç vardı. Sözleri Aysun'la yazdık ben besteledim beraber seslendirdik. Geçen senenin en büyük projesi buydu. Bu sene 60. sanat yılım. Onun konserlerine başladık. İlk konseri İzmir'de yaptık. Devam ettirmek istiyoruz. Anekdotlarla birlikte anlatıyoruz.İlkyaz'ın tiyatrodan önce müzik hayatı vardı. 8 yaşındayken çocuk şarkıları albümünde şarkı okumuştu. Piyano çaldı keman çaldı. Bizde ısrarcı olmadık. Hobilerini mesleğe dönüşmesine fırsat tanımaya karar verdik. Ben de öyle yaptım çünkü.Nazım Hikmet ve Sabahattin Ali üzerine yaptığımız konserler var. İkisinin yeni bestesi geliyor. İlk seslendiren Aysun olacak. Kocatepe şarkılarından bir müzikal yapmak istiyoruz. Senaryo aşamasındayız. ABBA müzikali gibi bir müzikal yapma hayalimiz var.Hit olmuş kalıcı eserler yapmışım. Mesela Hey Gidi Dünya Hey şarkısının 50. yılı. Hâlâ dinleniyor. Sözler yaşanmışlıklar çok önemli.Anne baba figürü çocukken algılayamıyordum. Daha sonra ergenlikle beraber anladım. Onları yeni bir güzel izlemeye başladım daha sonra. 2011'de profesyonel bir iş yaptım. Bu soyadı kullanmamayı düşünüyordum, 'Kızınız olduğumdan bahsetmeyin' diye tembihliyordum. Torpilli olduğum düşünülmesin diye. Başta çok direndim ama daha sonra bu kadar direnmemem gerektiğini anladım. Çünkü ne zaman Ali-Aysun Kocatepe'nin kızı olduğumu duysalar çok güzel yorumlar alıyorum. Mutlu oluyorlar insanlar. Ben de bunun keyfini yaşamak için artık gururla söylemeye başladım. Taşıdığım soyadın hakkını vermek istiyorum.Ergenlik döneminde müzikten kaçarken, şimdi içinde buldum. Anne babamla sahneye çıkmak büyük bir mutluluk. Yaşın ilerlemesinin de etkisi var. Beraber bir şeyle yapıyor olmak çok değerli.'Yaprak Dökümü' adlı oyunumuz sahnelenmeye devam ediyor. Bu benim 4. oyunum. İlk defa dram yapıyorum sahnede.Caner Hoca'nın sözleri çok iyi. Alper çok güzel besteler yaptı. Projenin herkesin yüreğine dokunduğunu derinden hissettik. Geçen gün yayına girdik. Çok mesaj geldi. 'Ne çok ihtiyacımız varmış maneviyatı yüksek böyle bir işe' dediler. Çok özel bir iş oldu. İnançlı yaşamanın, Allah'ın mucizelerinin anlatıldığı herkesin dinlediği zaman hayatı kendini sorguladığı bir proje oldu.Ömer 3 aylık oldu. Aslı Gönül İngiltere'de, doktoraya başladı. Onun göbek bağını üniversitenin bahçesine gömmüştük. Akademisyen oldu. Ömer'in göbek bağını bir yere koymayacağım dedim baş ucumdaki çekmecede saklıyorum. Beni bırakıp gitmesin diye.Müzisyen olmasını çok isterim. Aslı Gönül de çok yetenekli müzik konusunda ama o bilim insanı olmayı tercih etti. Fizik okudu. İyi bir abla oldu. Kardeşinin ismini de o koydu.20 yıl aradan sonra anne olmak da çok güzel. Genç yaşta anne olduğumda çok heyecanlıydım. Şimdi daha sakinlikle büyütüyorum. Daha fazla tadına veriyorum gibi. Anneanneler, babaanneler bizden daha heyecanlı. Bize yorulmaya fırsat kalmıyor.Ömer bizim mucizemiz oldu. Sağlık sorunlarımla uğraşırken, bir daha bebek dünyaya getiremeyeceğim diye düşünürken Yüce Rabbim bize böyle bir bebek nasip etti. Hamilelik sürecini Bodrum'da geçirdim. 8.5 kilo aldım. Kilo yapan hiçbir şeyi yiyememeye başladım glüten alerjisi yüzünden.Kayahan Bey'le yaptığımız ninni hâlâ dinleniyor. Ölümsüz bir sanatçı. İyi ki Doğdun Kayahan anma etkinliklerini düzenliyoruz her yıl. Bu yıl 13 Mart'ta İş Sanat'ta Emre Altuğ, Demet Sağıroğlu ve ben konser vereceğiz. Alper de 30 kişilik bir orkestra yönetecek.Kayahan'ın filmi çekilebilir. Zor bir iş biyografi. Çok iyi bir ekiple, iyi bir senaryoyla yola çıkılması lazım. Herkesin rızasının olması gerekiyor. Kimseyi üzmeden kırılmadan güzel bir şey yapılacaksa biz de Aslı Gönül de çok isteriz.İstanbul'a her geldiğimizde iyi ki Bodrum'a gitmişiz diyoruz.Pandemi sürecinde insanlık tarihi üzerine bir takım araştırmalar yapıyordum. Kur'an-ı hiç doğru düzgün okumadığımı fark ettim. Elimde kâğıt kalem not alarak okumaya başladım. Caner Taslaman hocam Mehmet Okuyan gibi hocalarla karşılaştım. Caner hocamın klibine denk geldim. Çok etkilendim. İyi bir şekilde yapmak istiyorum dedim. İpek de fikrimi beğendi.Caner Hocam'a sosyal medyadan ulaştım. Beğendi ve hızlıca çalışmaya başladık. Yaratılış eserinin klibini yaptık ve yayınladık. Heyecanlıyız. Çok emek verdik. Büyük coşkuyla yaptık.İslam coğrafyasında bu proje ilk. Tarz olarak da dünyada bir ilk.Metinleri okuduğumda çok etkilendim. Ben kendi heyecanımdan yola çıktım. Dinleyince o kadar heyecanlandım ki. Herkes bir arayış içinde. Reiki'ye, hipnozlara, nefes terapilerine gidiyorlar. Hepsine ben de gittiğim için biliyorum. Hepsini bıraksınlar maneviyata yönelip yaratılış projesini yarım saat dinlesinler. 4 eser var. İkincisi Muhteşem Tiyatro isimli, ölüm ve sonrasını anlatan bir metin. Onun da klibi 10 gün sonra yayınlanacak.İki müzisyen olmanın bir zorluğunu yaşamadık. İşimizi güzel yapmak için uğraşıyoruz. İkimizin de çok büyük hırsları yok. Aile ve iş hayatını dengede götürebiliyoruz. Çok şükür.