Aileler, evliliğe engel olabilecek mi?

ATV dizisi 'Aldatmak', önceki akşam ekrana gelen otuz birinci bölümüyle yine çok beğenildi. Dizide; Oylum'un bir anda ortadan kaybolup Behram'la evleneceğim diye mesaj atması Güzide'yi çılgına çevirdi. Havaalanının ortasında kalan Güzide, Behram'ın Oylum'u zorla kaçırdığını düşünerek kızını bulmak için harekete geçti. Apar topar İstanbul'a gelen Mualla, ikiliyi bulmak için herkesi seferber etti. Tarık kızının durumunu kullanarak Güzide'ye ve ailesine daha yakın olmaya çalışsa da başarılı olamadı. Tarık'ın sürekli Güzide'nin etrafında olması Sezai'yi rahatsız etti ancak Güzide için durumu anlayışla karşıladı ve onun yine en büyük destekçisi oldu. Oylum ve Behram'ın düğün hazırlıkları tüm hızıyla sürerken diğer tarafta Tolga da Selin'in ailesiyle tanışarak geleceğe dair büyük bir adım attı. Tolga, babasının tüm uyarılarına ve Selin'e karşı duygularında samimi olmamasına rağmen gerçekleri itiraf edemedi. Behram ve Oylum'un yerini öğrenen Mualla hemen Güzide'ye haber verdi. Güzide polislerle birlikte Oylum'un yanına gittiğinde hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştı.