Oyuncu Burak Özçivit
'in kardeşi Burçun Özçivit; Hasan Sağdıç ile Bafra
'da nikah masasına oturdu. Ancak ünlü oyuncunun, eşi Fahriye Evcen
ile düğün töreninde yer almaması dikkat çekti. Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit, "Oğlum Adana'da çekimde, onun için düğüne gelemedi" dedi. Atv
dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer'in çekimlerinde bulunduğu için düğüne katılamayan Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen'in tatil paylaşımının ardından gelen eleştirilere "Ailemizi rahat bırakın!" diyerek tepki gösterdi. Özçivit, "Biz bütün aile mutluyken niye yeni evlenen bir çifti bu kadar mutsuz ediyorsunuz? Onlar bizim ailemiz, canımız. Kime, niye bu kadar saldırıyorsunuz? Uydurduğunuz hikayeler ve saçma yorumları gidin kendi hayatlarınıza yapın. Bizi rahat bırakın!" dedi.
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Mete Efendioğlu - Editör