Ailesi her şeyi

Aleyna Kalaycıoğlu, önceki akşam Kuruçeşme'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Kız kıza yemek yiyen Kalaycıoğlu, gazetecileri görünce ayaküstü sohbet etti. Şarkıcı, "Biraz bu aralar yoğunduk, yarın da konserim var. O arada boşluk yakaladım ve arkadaşımla oturmak istedim. Kalan boşluğumda genelde ailem ile vakit geçiriyorum" dedi. Annesi ve kardeşini İstanbul'a taşıyan ve sürekli yanlarında olmak istediğini dile getiren Kalaycıoğlu, "Onları gerçekten çok özlüyordum. Benimle birlikte olmaları bana da enerji katıyor. Aile her şeydir. Herkes gider onlar kalır" diyerek ayrıldı.