Aizanoi yeniden keşfedilmeyi bekliyor

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde binlerce yıllık tarihin izlerini taşıyan Aizanoi Antik Kenti, dünyada eşi benzeri bulunmayan kalıntılarıyla yeniden doğmayı bekleyen bir açık hava müzesi niteliğinde.Aizanoi; Zeus Tapınağı, stadyum–tiyatro kompleksi, dünyanın bilinen ilk borsası, sütunlu caddesi, iki Roma hamamı ve Kibele'ye adanan kutsal alanıyla, tarih severlerin başlıca duraklarından biri olma potansiyeline sahip.Bugün Aizanoi'nin yalnızca yüzde 10'u gün yüzünde bulunuyor. Bu paha biçilemez kültür mirası, Türkiye'nin en gözde turizm destinasyonlarından biri olmaya aday.