Ajda Pekkan izlerini taşımak onur verici

'Aşk Bombardımanı' adlı şarkım için çok güzel dönüşler alıyorum. Şarkı yazarlığı çok kafa yorduğum bir konu. Çok titizleniyorum bu konuda. 'Şimdiye kadar yazdığın en iyi şarkı. Beni anlatmışsın, beni yazmışsın sözlerde kendimi buldum' diyorlar. İnanılmaz mutlu oluyorum.Demode şeylerden hoşlanmıyorum ama gündemi yakalayacağım diye de abuk sabuk sözler peşinde de değilim. Bana dokunup dokunmadığına bakıyorum. Söz kadar müzik de önemli.Yoğun bir tempomuz var. 5 Ağustos'ta Ezgi Ayçe Sings Jazzy Ajda projesi ile Ankara'da ilk kez CSO Ada Ankara Sahnesi'nde olacağım. Ajda Pekkan şarkılarını bu kez caz versiyonlarıyla seslendireceğim.Ajda Hanım'la 6 yıldır çalışıyorum. Onunla bu kadar uzun süre çalışan ilk kadın vokal benim. Onunla konuşurken 'Sizin ben de ömür boyu imzanız kalacak' dedim. 6 yıldır birlikteyiz. Ama son 2 yıldır artık yorumculuğumda da etkisini göstermeye başladı. Yorumculukla ilgili inanılmaz yorumlar veriyor. Ses rengim giderek inanılmaz ona benziyor. Ajda Hanım'ın izlerini taşımak onur ve gurur verici, başka bir kulvar. Ona back vokal yapıyor gibi görmüyorum kendimi. Ondan bir sürü şey öğreniyorum. O başka eğitim süreci benim için. İş alırken Ajda Hanım'ın programına uymaya çalışıyorum.Ajda Hanım çok büyük bir stilist aynı zamanda büyük gurme. Yemekten çok iyi anlar. İki gün yerse bir süre dengeler. 'Yaşam gurusu' diyorum ona. Disiplini örnek alınacak seviyede.Annem babam müzik öğretmeni. Aslında mimarım. Peyzaj mimarlığını bitirdim. Master yaparken yanlış yerde olduğumu anladım. Çocukluk aşkıma geri döndüm. Müzik hep ardı hayatımda. Farklı meslek yapmanın inanılmaz faydasını gördüm, vizyonum gelişti.Boğaziçi caz korosuyla dünyayı gezdik. Türk halk müziği eserlerinin farklı düzenlemelerini seslendirdik. Bana çok şey kattı. Yurt dışında türkü düzenlemeleri çok ilgi görüyor. En büyük hedefim ve hayalim dünyanın her bölgesinden insanlar şarkılarımı dinlesin, büyük konserler vereyim.Herkesin müziğe merakı vardır. Çocukluğumdan beri müziğe karşı bir sevdam var. Hep sanatçı olmak istedim. Ailem önce okulunu bitir sonra ne istersen yap dedi. Okulu bitirdim işlerimi kurdum sonra sevdamın peşine düştüm. Arabesk ve halk müziği söylüyorum.Diyarbakırlıyım. Realist biriyim. Neyi yapacağımı da biliyorum neyi yapamayacağımı da. İyi bir müzik dinleyicisiyim. Şan dersleri aldım. İşin profesyonelleriyle çalıştım. Paran olsa da bazı şeyleri yapamayabilirsin. Hadimi de biliyorum. 20 senedir müzikle ilgiliyim. İlk albümümü 2011'de çıkardım, ünlü olma derdim yok. Türk müziği Anadolu müziği derya deniz. Gençlerimize sevdirmek lazım.Depremzedeler yararına konser düzenlemiştim. Yardımlarımız yerine ulaştı şükür ama yardımların devam etmesi gerekiyor. Zaman geçti diye unutmamak lazım.Ben opera mezunuyum. Müzik hobi olarak yapılır diye uyarmıştı beni annem. İlkokulda piyanist olmak istiyordum. Yollamadı ailem. Bizim ailede konservatuara gidip çok zorluk çeken olduğu için, annem bu sektöre girmemi istemedi.Okuldan mezun olduktan sonra 2006 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkasında kurulan, Türk Armoni Yıldızları (TÜRKAY) orkestrasının solistliğini yaptım. Uzun süre Türkiye'nin her yerini gezdik. Türkçe İngilizce şarkılar seslendiriyorduk.Erdal Beşikçioğlu'nun yaptığı 'Woyzieck' müzikalinde rol aldım. Ana karakterin şarkı söyleyen yansımaydım. Şimdi Otomatik Portakal'ı rap müzisyenleriyle sahneye uyarlayacak. O projede de ben olacağım.'Haydi, ne zaman ünlü oluyorsun?' diye baskı var üstümde. Bence çok saçma. Herkes ünlü olmak zorunda değil. Bu beklentiyle yaşamak çok yorucu.Yeni şarkım 'Yok Tabi' çok iyi gidiyor. Mustafa Ceceli'nin imza attığı güzel bir proje oldu. Onun dokunuşlarını çok seviyorum. Birlikte yaptığımız 3. şarkı. Enerjimiz güzel tuttu. Benden kült bir arabesk bekleniyor ama hareketli bir şarkı oldu. Z kuşağına ve ergenlere uygun bir şey yaptık. Ama kütür kütür arabesk de yapmak istiyorum.'Karalaya Karalaya' 120 milyona yaklaştı. Şarkı aldı yürüdü beni tanımıyorlar şarkımı biliyorlar. Doğanay Karadeniz'in bestesi. Son dönemde çok iyi işler yaptı. 'Salıncak', 'İçime Ata Ata' şarkıları onun. Kim yapıyor diye merak ettim ve çalışmaya başladım.Radyoda dinleyenler Ebru Gündeş'e benzetiyordu. Artık fark ediyorlar. Çok güzel sese benzetilmek hoşuma gidiyor tabii ki. Büyük gurur duyuyorum. Sahneme gelen Ebru Hanım'dan şarkı istiyor. Ama ben onun şarkılarını olabildiğince repertuvarıma almamaya çalışıyorum. Evet sesim benziyor ama Ebru Hanım gibi söylemeye çalışmıyorum. Türkiye'nin böyle güçlü seslere ihtiyacı var. Bir insanı 3 şarkıda taklit edebilirsiniz, 4. şarkıda taklit edemezsiniz. Ben taklit etmiyorum, içim çok rahat.Ünlü ünsüz algısı çok değişti. Hiç ünlü olma kaygım yok. Sosyal medya yüzünden herkes çok ulaşılabilir dinlenebilir durumda. Bütün şarkılarımı önce kızım Elif'e dinletiyorum. Çocukların sevdiği şarkıların tuttuğunu düşünüyorum.