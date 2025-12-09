Ajda Pekkan reklam yüzü oldu

Süperstar Ajda Pekkan, ünlü çikolata markası ile bir iş birliğine imza attı. Ülker Albeni'nin hafızalarda yer eden reklam müziğini 2018'de seslendiren Pekkan, bu kez markanın yeni reklam filminde üç farklı dönemiyle seyirci karşısına çıkıyor: 90'lar, 2000'ler ve günümüz... Süperstar'ın 90'lar sonu ve 2000'lerdeki görüntüsünün yapay zekâ teknolojisiyle oluşturulduğu reklam filminde, bugünün Ajda Pekkan'ı, markanın çikolata-karamel-bisküvi uyumuna dikkat çekiyor. Yeni reklam filmi 'modası geçmeyen'in ne demek olduğunu yeniden tanımlıyor.