Aka, genç sinemacıların heyecanına ortak olacak

Cumartesiakşamları yeni bölümüyle ekrana gelen 'Mercan Köşk'te 'Aras' karakterini canlandıran Kubilay Aka, jüri koltuğuna oturmaya hazırlanıyor. Adanalı olan başarılı oyuncu, 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması'nda jüri üyesi olarak görev yapacak. Kubilay Aka, 26 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival kapsamında yönetmen Özkan Çelik ve 'Mercan Köşk'ün yapımcılarından Yamaç Okur genç sinemacıların filmlerini değerlendirecek. Bu yıl 312 başvurunun yapıldığı Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması'nda, 21 farklı üniversiteden finale kalan 33 film Altın Koza için yarışacak. Çekimleri Tarsus'ta devam eden 'Mercan Köşk'te 'Aras' karakteriyle izleyici karşısına çıkan Aka, memleketi Adana'nın en köklü kültür sanat organizasyonlarından birinde genç sinemacıların filmlerini değerlendirecek olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör