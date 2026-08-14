Akgül şiddete müzikle dikkat çekti

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MANGA'nın solisti Ferman Akgül, gençler arasında artan şiddete müzikle dikkat çekti. Akgül, eski Oslo Eyalet Meclisi üyesi Mertefe Bartınlıoğlu ile hayata geçirdiği MUTO projesi kapsamında Oslo'da stüdyoya girdi. Ekimde yayımlanacak şarkıya komedyen Sigrid Bonde Tusvik de kemanıyla eşlik etti. Akgül'ün yeni grubu OUTROVERT de Oslo'da sahne aldı. Etkinliğe Oslo Belediye Başkanı Anne Lindboe ve Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Gülin Dinç katıldı. Akgül, "Gençler ve şiddet konusunda daha fazla konuşmalıyız. Müzik bu anlamda güçlü bir araç" dedi.