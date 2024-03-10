Akif hastalığını öğrendi!

ATV'nin sevilen dizisi 'Kardeşlerim'de önceki akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, yeni bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti. 120'inci bölümde; Oğulcan evi terk eder ve Ömer ile arası iyice açılır. Bunu fırsat bilen Sarp onu kendi tarafına çeker. İçten içe Oğulcan'ı Ömerlere karşı kışkırtır. Gökhan oğlunu dolandırmaya devam ederken Akif, durumdan şüphelenir ve yaptığı yatırımı araştırır ve gerçekleri öğrenir. Yatırım ile ilgili dosyaları Ayla'ya vermesi için Nebahat'e verir. Akif geçmeyen baş ağrısı için doktora gider tahlil yaptırır. Süreyya boşanma davası açması için Akif'i zorlar. Avukata giderler. Arif yine numara çevirir ve kurtulur. Kimya sınavından Oğulcan'ın 100; Sarp'ın 80 alması herkesi şaşırtır. Akif'in sonuçları kötü çıkar birkaç aylık ömrü kalmıştır. Ayla, dosyaları alır ve Gökhan'ın karşısına dikilir. Ancak Gökhan onu çocuklarının annesinin ölümüne sebep olduğunu onlara söylemekle tehdit eder. İntikam almak içinde Akif ile Süreyya'nın romantik videosunu Nebahat'a atar. Aybike ve Cansu arasında kolye yüzünden tartışma çıkar. Sokakta tartışan ikilinin bu itişme kakışmaları felaketle biter.