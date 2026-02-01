AKM’de 32 sanatçının yer aldığı dev sergi

Kültür Merkezinde "Doğanın ışığı sanatın ruhu ile buluşuyor" mottosuyla 32 sanatçının eserlerinden oluşan resim-heykel-seramik- grafik- tekstil-cam ve enstalasyonlar ile Ateş Böceği sergisi seyirciyle buluşuyor. Küratörlüğünü GaleriM Sanat Yönetmeni Meral Öztürk ve sanatçı Doç. Dr. Sevinç Köseoğlu Ulubatlı'nn yaptığı sergi kapsamında; doğanın kaybolan ışığını görünür kılmak ve sürdürebilir bir dünya, ekolojik yok oluş üzerine toplumsal farkındalığa dikkat çekiliyor. Sergi 15 Şubat'a kadar AKM Galeri'de ziyaret edilebilecek.