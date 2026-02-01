Haberler Günaydın Haberleri AKM’de 32 sanatçının yer aldığı dev sergi
Giriş Tarihi: 1.02.2026

AKM’de 32 sanatçının yer aldığı dev sergi

AKM’de 32 sanatçının yer aldığı dev sergi
  • ABONE OL
Kültür Merkezinde "Doğanın ışığı sanatın ruhu ile buluşuyor" mottosuyla 32 sanatçının eserlerinden oluşan resim-heykel-seramik- grafik- tekstil-cam ve enstalasyonlar ile Ateş Böceği sergisi seyirciyle buluşuyor. Küratörlüğünü GaleriM Sanat Yönetmeni Meral Öztürk ve sanatçı Doç. Dr. Sevinç Köseoğlu Ulubatlı'nn yaptığı sergi kapsamında; doğanın kaybolan ışığını görünür kılmak ve sürdürebilir bir dünya, ekolojik yok oluş üzerine toplumsal farkındalığa dikkat çekiliyor. Sergi 15 Şubat'a kadar AKM Galeri'de ziyaret edilebilecek.
ARKADAŞINA GÖNDER
AKM’de 32 sanatçının yer aldığı dev sergi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz