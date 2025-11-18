AKM’de duygu yüklü Ahmet Kaya gecesi

Türk müziğinin unutulmaz ismi Ahmet Kaya, ölümünün 25. Yılında Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen 'Ahmet Abi'min Şarkıları- Anılar, İzler ve Hasret' konserinde, dostları ve sevenleriyle yeniden buluştu.Kaya'nın sahnede birlikte çalıştığı orkestra şefi, yakın dostu ve Devlet Sanatçısı Ümit Yılmaz'ın yönetiminde gerçekleşen konser, sanatçının yaşamına, müziğine ve dostluğuna adanmış duygusal bir yolculuğa dönüştü.Gecenin mimarı Ümit Yılmaz, sahnede hem anılarını paylaştı hem de Ahmet Kaya'nın unutulmaz eserlerini kendi yorumuyla seslendirdi. "Bu konser benim için bir vefa borcu. Bir sahne etkinliğinden öte, bir dostluğun, bir kardeşliğin sahnedeki yankısı" diyen Yılmaz'ın performansı sık sık uzun alkışlarla kesildi.Konser, Ahmet Kaya'nın etkileyici sesi ve görüntülerinin eşlik ettiği 'Başım Belada' performansıyla açıldı. Ardından 'Hani Benim Gençliğim Nerde', 'Kendine İyi Bak', 'Şafak Türküsü', 'Kalan Kalır', 'Yazamadım' ve 'Kum Gibi' gibi klasikleşmiş eserler, salonu dolduran yüzlerce dinleyiciyle birlikte söylendi.Gecenin moderatörlüğünü üstlenen gazeteci ve söz yazarı Ali Çınar, Kaya ile geçirdiği yıllardan anılar paylaşırken, 'Kendine İyi Bak' ve 'Hep Sonradan' gibi şarkıların hikâyelerini anlattı. Gecede Kaya'nın yol arkadaşı ve kayınbiraderi, gecenin mimarı Ümit Yılmaz'ın da dostu olan Yusuf Hayaloğlu da unutulmadı.Gece Yolcuları grubunun üyeleri Edis İlhan ve Uğur Arslantürkoğlu, Elif Kaya, Kent Ozanları'ndan Serhat Turunç ve gazeteci-şair Arslan Güven de sahne aldı. İlhan ve Arslantürkoğlu 'Kendine İyi Bak', Elif Kaya 'Hep Sonradan' şarkılarını seslendirirken Serhat Turunç 'Güllerin İçinde'yi icra etti. Arslan Güven, Kaya'nın Trafalgar Meydanı'ndaki ikonik fotoğrafını çekerken yaşadığı anıyı şiirle birleştirerek paylaştı.Konserin finalinde tüm sanatçılar sahnede bir araya geldi. Seyircinin hep bir ağızdan söylediği 'Kum Gibi', gecenin en duygusal anlarından biri oldu. Gecede, ustanın kendi sesinden sürgüne giderken söylediği 'Siz Yanmayın' müzikseverlerle paylaşıldı.