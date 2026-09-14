Ala Tokel’e 10 milyonluk tazminat davası

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Sosyal medya dünyasında güzellik salonu zinciri ve makyaj içerikleriyle adını duyuran Ala Tokel, son dönemde ticari krizler, hacizler ve zincirleme borç iddialarıyla gündemde. Tokel'in, kurduğu franchise yapısı ve bireysel finansman arayışları üzerinden ciddi bir hukuki kuşatma altına girdiği ileri sürülüyor. Türkiye genelinde lisans hakları verilerek açılan yaklaşık 20 franchise şubesinin sahipleri, sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmediği ve mağdur edildikleri gerekçesiyle yargı yoluna gittiği öğrenildi. Şube işletmecileri, Ala Tokel'e karşı toplamda yaklaşık 10 milyon TL tutarında maddi tazminat davası açtı.