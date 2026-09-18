Haberler Günaydın Haberleri Alaeddin, gerçeklere çok yaklaştı!
Giriş Tarihi: 18.09.2026

Alaeddin, gerçeklere çok yaklaştı!

Alaeddin, gerçeklere çok yaklaştı!
  • ABONE OL
ATV'NİN yeni dizisi 'Aşk ve Taht', önceki akşam ikinci bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölümde Alaeddin'in Destina'yı Konya Sarayı'na getirmesi dengeleri değiştirirken, Destina'nın gerçek kimliğini saklama mücadelesi ve Alaeddin'in kendisine kurulan pusunun ardındaki ihaneti çözme çabası bölümün öne çıkan gelişmeleri oldu. Destina'nın saraya gelişi Celaleddin için büyük bir tehlike yarattı. Alaeddin, pusunun arkasında saraydan birinin olduğunu düşündüğünü Destina'ya açıkça söyledi ve hainin adını vermesi karşılığında onu serbest bırakmayı teklif etti. Destina'nın sakladığı gerçeklere ulaşmanın yolunun Arakel'den geçtiğini düşünen Alaeddin, onun peşine düştü.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Alaeddin, gerçeklere çok yaklaştı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA