Alaeddin, gerçeklere çok yaklaştı!

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ATV'NİN yeni dizisi 'Aşk ve Taht', önceki akşam ikinci bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölümde Alaeddin'in Destina'yı Konya Sarayı'na getirmesi dengeleri değiştirirken, Destina'nın gerçek kimliğini saklama mücadelesi ve Alaeddin'in kendisine kurulan pusunun ardındaki ihaneti çözme çabası bölümün öne çıkan gelişmeleri oldu. Destina'nın saraya gelişi Celaleddin için büyük bir tehlike yarattı. Alaeddin, pusunun arkasında saraydan birinin olduğunu düşündüğünü Destina'ya açıkça söyledi ve hainin adını vermesi karşılığında onu serbest bırakmayı teklif etti. Destina'nın sakladığı gerçeklere ulaşmanın yolunun Arakel'den geçtiğini düşünen Alaeddin, onun peşine düştü.