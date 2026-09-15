Alaeddin ilk sınavını veriyor!

Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat'ın hayatından ilhamla hazırlanan atv'nin yeni dizisi Aşk ve Taht'ın, ikinci bölümü yarın ekrana gelecek. Yayınlanan yeni bölüm tanıtımı, Alaeddin'in taht mücadelesinin yeni bir boyuta geçeceğinin sinyallerini verdi. Tanıtımda Alaeddin'in içerideki haini bulmak için yapacakları dikkat çekerken Destina'nın Selçuklu Sarayı'na girişinin içerideki dengeleri tamamen değiştireceği göze çarptı. İlk bölümde sekiz yıllık esaretinin ardından özgürlüğüne kavuşan ve Selçuklu tahtına oturan Alaeddin için asıl mücadele şimdi başlıyor.

Yeni bölümde Alaeddin, bir yandan hükümdarlığının getirdiği sorumluluklarla karşı karşıya kalırken diğer yandan sarayda giderek büyüyen güç savaşının ortasında kalacak. Ümmühan Sultan, Melike Hatun ve Nurcihan Hatun cephesinde yaşanan gelişmeler, sarayın içindeki otorite mücadelesini farklı bir noktaya taşıyacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör