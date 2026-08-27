Alaeddin Keykubat rolü için 5 ay hazırlandı

Anadolu Selçuklu Devleti'nin en güçlü dönemi ve zindandan tahta ulaşan Sultan Alaeddin Keykubat'ın hikayesi "Aşk ve Taht" yakında atv'de başlıyor. Bozdağ Film imzalı, Aşk ve Taht'ın yayınlanan ilk fragmanı, kısa sürede büyük ses getirdi. Anadolu Selçuklu Devleti'nin en güçlü döneminin ekrana geleceği dizide Sultan Alaeddin Keykubat karakterine hayat verecek olan Akın Akınözü, ilk görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekerken, rolü için 5 aydır yoğun bir hazırlık sürecinden geçti.

BİRÇOK EĞİTİM ALDI

Nisan ayından bu yana Alaeddin Keykubat karakterine hazırlanan Akınözü, hem fiziksel hem de tarihî açıdan kapsamlı bir çalışma yürüttü. Başarılı oyuncu, Sultan Alaeddin Keykubat'ın savaşçı kimliğini ve hükümdar duruşunu ekrana güçlü biçimde yansıtmak için alanında uzman eğitmenlerden binicilik, yakın dövüş, okçuluk ve crossfit eğitimleri aldı. Yalnızca fiziksel hazırlıkla sınırlı kalmayan Akınözü, karakterin dramatik derinliği üzerine de özel çalışmalar yaptı. Yönetmenler Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay ile karakterin duygu dünyası, dönüşümü ve hikâye içindeki yolculuğu üzerine çalışan başarılı oyuncu, ayrıca Aşk ve Taht'ın tarih danışmanlarından karakterin tarihi boyutu, dönemin sosyolojik haritası ve dönem sofra adabı üzerine eğitimler alarak Sultan Alaeddin Keykubat'ı yaşadığı çağın ruhuyla birlikte ekrana taşımak için titiz bir hazırlık süreci geçirdi. İlk fragmanda uzun saçları, dönem kostümü ve güçlü duruşuyla izleyici karşısına çıkan Akın Akınözü, Sultan Alaeddin Keykubat imajıyla sosyal medyada da yoğun ilgi gördü. İlk tanıtımda karakterin yolculuğuna dair verilen ilk ipuçları, dizinin hikâyesine ve Akınözü'nün performansına yönelik merakı artırdı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör