Alanya prensesi’nin intikam ve iktidar yolculuğu

atv'nin yeni dizisi, Bozdağ Film imzalı, 'Aşk ve Taht'ın yayınlanan ilk tanıtımı, kısa sürede büyük ses getirdi. Anadolu Selçuklu Devleti'nin en güçlü döneminin ekrana geleceği dizide Alanya Prensesi Destina karakterini canlandıran Bosna Hersekli oyuncu Merjem Siljak, ilk görüntüsüyle dikkat çeken isimlerden biri oldu. Uluslararası birçok ünlü oyuncu arasından seçilen Merjem Siljak, audition çekimlerinden itibaren rol için en güçlü isim oldu. Türkiye'deki ilk büyük başrol deneyimini 'Aşk ve Taht' ile yaşayacak olan ve oyunculuk eğitimini ülkesinin en saygın sanat okullarından biri olan Saraybosna Sahne Sanatları Akademisi'nde tamamlayan Siljak, Destina karakteri için çok yönlü bir hazırlık sürecinden geçti.

Oyuncu; Türkçe, diksiyon ve drama dersleri alırken, dönem dizisinin gereklilikleri doğrultusunda binicilik ve okçuluk eğitimleri de aldı. Yalnızca fiziksel ve dil çalışmalarına odaklanmayan Siljak, karakterin dramatik derinliği üzerine de özel çalışmalar yaptı. Oyuncu; Alanya Prensesi kimliği, aidiyet duygusu ve Sultan Alaeddin Keykubat'la kesişen kaderini detaylı biçimde ele aldı. Siljak ayrıca 'Aşk ve Taht'ın tarih danışmanlarından karakterin tarihî zemini, dönemin sosyolojik yapısı, Selçuklu saray hayatı ve dönem adabı üzerine eğitimler aldı. Aşk, intikam, aidiyet ve iktidar mücadelesi arasında şekillenen Destina'yı yaşadığı dönemin ruhuyla birlikte ekrana taşımak için titiz bir hazırlık süreci geçirdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör