Albüm müjdesi verdi

Avrupa'nın kıtalararası en büyük vokal, prodüksiyon ve kültür kampı The Bridge Istanbul, dünyanın dört yanından müzik profesyonellerini İstanbul'da bir araya getirdi. İlkay Şencan ve Sezer Uysal'ın düzenlediği projeye, müziğin birleştirici gücüne destek vermek için Blok3 katıldı. Ünlü rapçi, "Buraya gelenler global başarılar elde etmiş, milyarlarca dinlenmeye ulaşmış. Bu isimler insanın ufkunu açıyor" dedi. Avrupa turnesinden ödülle dönen Blok3, yeni albümüyle dinleyiciyle buluşacağını da müjdeledi.