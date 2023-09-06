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Giriş Tarihi: 6.9.2023 08:22 Son Güncelleme: 6.9.2023 08:36

Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Berkay'a zehir zemberek sözler! "Hakkettiğim gelirleri vermedi"

Katıldığı Survivor yarışmasının ardından şöhrete kavuşan Aleyna Kalaycıoğlu, kariyerini şarkıcılık üzerine kurmuştu. Bebek'te görüntülenen Aleyna Kalaycıoğlu, şarkıcı Berkay'a zehir zemberek sözler söyledi. İşte Kalaycıoğlu'nun açıklamaları...

Aleyna Kalaycıoğlu’ndan Berkay’a zehir zemberek sözler! Hakkettiğim gelirleri vermedi

Geçen günlerde Almanya'da klip çeken Aleyna Kalaycıoğlu, manken Kevin Njie ile senaryo gereği yakınlaştığı sahneler nedeniyle Almanlar tarafından topa tutulmuştu.

Şubat ayında yaşanan depremden dolayı psikolojisinin iyi olmadığını söyleyen Kalaycıoğlu, Berlin'e yerleşmeyi düşündüğünü belirtmişti.

Son olarak Bebek'te görüntülenen Aleyna Kalaycıoğlu ünlü bir isimle düet yapacağını müjdeledi.

Bir iki hafta sonra yeni şarkı çıkaracağını ve ünlü bir isimle birlikte düet yapacağını söyleyen şarkıcı "Detay vermeyeyim ama harika bir iş geliyor. Son okumalarını yapacağım" dedi.

"ŞARKIMIN GELİRLERİNİ VERMEDİ"

Yeni şarkısını kendi yapım şirketinden çıkaracağını söyleyen Kalaycıoğlu,"Çok ağzım yandı, artık kendi işimi kendim yapacağım, Berkay'da da bayağı sıkıntılı şeyler yaşadım, şarkımın gelirlerini vermedi, kötü durumlar yaşadım, kendisiyle defalarca görüştüm, hakkettiğim gelirleri bana vermesi onu yoksul yapmayacaktı, ben de biraz daha emin adımlarla yürümek istiyorum artık" sözleriyle Berkay'a ateş püskürdü.

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Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Berkay'a zehir zemberek sözler! "Hakkettiğim gelirleri vermedi"
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