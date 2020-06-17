Haberler Günaydın Haberleri Aleyna Tilki'nin sevgilisi Kadir Güneş zannedilmişti ama... Aleyna Tilki'nin yakalandığı erkek bakın kim çıktı...
Giriş Tarihi: 17.6.2020 10:49 Son Güncelleme: 21.12.2022 11:52

Aleyna Tilki'nin sevgilisi Kadir Güneş zannedilmişti ama... Aleyna Tilki'nin yakalandığı erkek bakın kim çıktı...

Karantina günlerinin ardından kendini tatile atan Aleyna Tilki geçtiğimiz gün görüntülenmişti. Aralarında Danla Bilic'in de bulunduğu arkadaş grubuyla tatil yapan Aleyna Tilki dün magazin gündemine haber olmuştu. Aleyna Tilki'nin sevgilisi Kadir Güneş ile yakalandığı haberleri çok konuşulmuştu. Gerçek bambaşka çıktı. Aleyna Tilki'nin birlikte tatil yaptığı erkek sevgilisi Kadir Güneş değildi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Aleyna Tilki duruma açıklık getirdi. Bakın Aleyna Tilki'nin yanındaki erkek kim çıktı...

Aleyna Tilki’nin sevgilisi Kadir Güneş zannedilmişti ama... Aleyna Tilki’nin yakalandığı erkek bakın kim çıktı...

Karantina günlerinin ardından kendini tatile atan Aleyna Tilki geçtiğimiz gün görüntülenmişti. Aralarında Danla Bilic'in de bulunduğu arkadaş grubuyla tatil yapan Aleyna Tilki dün magazin gündemine haber olmuştu.

Aleyna Tilki’nin sevgilisi Kadir Güneş zannedilmişti ama... Aleyna Tilki’nin yakalandığı erkek bakın kim çıktı...

Aleyna Tilki'nin sevgilisi Kadir Güneş ile yakalandığı haberleri çok konuşulmuştu. Gerçek bambaşka çıktı.

Aleyna Tilki’nin sevgilisi Kadir Güneş zannedilmişti ama... Aleyna Tilki’nin yakalandığı erkek bakın kim çıktı...

Aleyna Tilki'nin birlikte tatil yaptığı erkek sevgilisi Kadir Güneş değildi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Aleyna Tilki duruma açıklık getirdi.

Aleyna Tilki’nin sevgilisi Kadir Güneş zannedilmişti ama... Aleyna Tilki’nin yakalandığı erkek bakın kim çıktı...

Yakın arkadaşı makyör Serhat Şen ile Bodrum'da tatil yapan Aleyna Tilki; ünlü makyörün, modacı Gülnur Güneş'in kardeşi Kadir Güneş'e benzetilmesine böyle karşılık verdi.

Aleyna Tilki’nin sevgilisi Kadir Güneş zannedilmişti ama... Aleyna Tilki’nin yakalandığı erkek bakın kim çıktı...

Serhat Şen de sosyal medya hesabından Aleyna Tilki'yle olan fotoğrafını paylaştı.

Aleyna Tilki’nin sevgilisi Kadir Güneş zannedilmişti ama... Aleyna Tilki’nin yakalandığı erkek bakın kim çıktı...

Serhat Şen paylaşımına, "Fotoğraf doğru ama ismimi yanlış yazmışlar" açıklamasında bulundu.

Aleyna Tilki’nin sevgilisi Kadir Güneş zannedilmişti ama... Aleyna Tilki’nin yakalandığı erkek bakın kim çıktı...

Sonrasında fotoğrafı Aleyna Tilki de paylaşarak arkadaşını doğruladı.

Aleyna Tilki’nin sevgilisi Kadir Güneş zannedilmişti ama... Aleyna Tilki’nin yakalandığı erkek bakın kim çıktı...

Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkı ablası modacı Gülnur Güneş'in düğününde ortaya çıkmıştı.

Aleyna Tilki’nin sevgilisi Kadir Güneş zannedilmişti ama... Aleyna Tilki’nin yakalandığı erkek bakın kim çıktı...
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Aleyna Tilki'nin sevgilisi Kadir Güneş zannedilmişti ama... Aleyna Tilki'nin yakalandığı erkek bakın kim çıktı...
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