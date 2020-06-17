Aleyna Tilki’nin sevgilisi Kadir Güneş zannedilmişti ama... Aleyna Tilki’nin yakalandığı erkek bakın kim çıktı...

Karantina günlerinin ardından kendini tatile atan Aleyna Tilki geçtiğimiz gün görüntülenmişti. Aralarında Danla Bilic'in de bulunduğu arkadaş grubuyla tatil yapan Aleyna Tilki dün magazin gündemine haber olmuştu.
Aleyna Tilki'nin sevgilisi Kadir Güneş ile yakalandığı haberleri çok konuşulmuştu. Gerçek bambaşka çıktı.
Aleyna Tilki'nin birlikte tatil yaptığı erkek sevgilisi Kadir Güneş değildi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Aleyna Tilki duruma açıklık getirdi.
Yakın arkadaşı makyör Serhat Şen ile Bodrum'da tatil yapan Aleyna Tilki; ünlü makyörün, modacı Gülnur Güneş'in kardeşi Kadir Güneş'e benzetilmesine böyle karşılık verdi.
Serhat Şen paylaşımına, "Fotoğraf doğru ama ismimi yanlış yazmışlar" açıklamasında bulundu.