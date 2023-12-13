‘Aleyna’ya sahne engeli koymak yanlış’

İzzet Yıldızhan, Bebek'te görüntülendi. Gazetecilerle konuşan Yıldızhan, yıllar önce Tarkan, Erdem Kınay ve Sıla'dan şarkı istediğini ancak vermediklerini belirterek şöyle devam etti: "Maalesef bizim sanat camiasında böyle bir ego var. Zaten bu parçanın ekmeğini yemişsiniz. İyi bir yorumcu neden okumasın? demeleri gerekiyor ama çekememezlik var." Yıldızhan, Aleyna'nın sahnelerinin engellendiğini açıklamasıyla ilgili de şu yorumu yaptı: "Büyük balık, küçük balığı yutmaya çalışıyor.Bu çok yanlış. Bunlarla çok karşılaştım. Şarkı vermeme durumu da buna benziyor. Neden yapıyorsunuz? Herkesin dinleyicisi farklı... Pasta büyük, herkes yesin. Nankör bir sektörün içindeyiz. Aleyna'nın yaşı genç. Ona tavsiyem, sindirsin, bunlar olacak çünkü. Altını çamura batırsan da altın altındır. Herkes yerini bulur."