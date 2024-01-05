'Ateş Kuşları'nın 37. Bölümünde Ali, uzun zaman önce Mercan'a verdiği sözü tutarak davullu zurnalı bir düğün planladı. Eyüboğlu Köşkü'nde davul ve zurnayla başlayan düğün, Ateş Kuşları ve Eyüboğlu Ailesi'nin katılımıyla renklendi.

Barbaros ve Mümtaz'ın şahitliğinde gerçekleşen nikâh töreninde, tüm Köksüzler'in hep bir ağızdan "Şahidiz!" diyerek sevinçlerini dile getirmesi renkli anlara sahne oldu. Ali ve Mercan, birbirlerine duydukları büyük aşkı yıllar sonra nikahla taçlandırırken, Mümtaz ve Perihan'ın onlara balayı hediye etmesi ve Gülayşe'nin bu plana ikilinin bavullarını hazır ederek dâhil olması yeni evli çifti çok mutlu etti.

Ali ve Mercan'ın en mutlu günü!

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 37. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.