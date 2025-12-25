Alışveriş bağımlılığı terapisine başladım

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Lily Allen alışveriş bağımlılığı nedeniyle terapi almaya başladığını açıkladı. 40 yaşındaki sanatçı, lüks harcamaların önüne geçemediğini belirtti. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre Allen, 120 bin Sterlin değerinde lüks otomobil ve binlerce sterlinlik çok sayıda lüks çanta satın aldığını dile getirdi. Bir ruh sağlığı terapisine başladığını açıklayan Allen, "Artık iyi bir çantaya sahip olup iyi hissetmek yerine duygularımı ön plana çıkarak pozitif olmayı ve bana iyi gelen yeni şeyler öğreniyorum" dedi.

YENİ SALGIN

Allen'ın yaşadığı bağımlılık tedavi süreci akıllara birçok ülkede özellikle gençler arasında yayılan alışveriş bağımlılığını getirdi. Son günlerde Rusya'da alışveriş bağımlılığıyla başa çıkamayan kadınlar için tedavi programları geliştirildi. Maliyeti 20 ila 40 bin ruble olan programda ağır vakalar rehabilitasyon merkezlerine yönlendiriliyor. Bu programlar büyük ilgi görüyor.