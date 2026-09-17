Almeda Baylan’dan Günaydın’a özel açıklama: ’Vicdan azabı çekiyorum’

Bir TV yarışmasına katılarak adını duyuran Almeda Baylan, Güllü'nün ölümünden önce kendisini Yalova'ya davet ettiğini anlattı. O sırada Bursa'da olduğunu ve reklam işi nedeniyle gidemediğini belirten Baylan, Güllü'nün kendisine "Tuğberk de gelecek, sen de gel" dediğini aktardı. "Yarın gelirim" diyerek gitmediğini, aynı gece Güllü'nün ölüm haberini aldığını söyleyen Baylan, "Vicdan azabı çekiyorum. Bilseydim böyle bir şey olacağını her şeye rağmen giderdim" dedi. Güllü'nün kendisine daha önce "Bunlar benim ölümüm olacak" şeklinde sözler söylediğini de anlatan Baylan, sanatçının çocuklarıyla ilgili kırgınlıklarını paylaştığını belirtti.

"DURUŞMAYI TAKİP EDECEĞİM"

Baylan, 1 Ekim'deki duruşmayı takip edeceğini ve olayın aydınlatılmasını beklediğini söyledi. Güllü'nün kendisini davet ettiği halde gidememiş olmasının kendisinde ağır bir vicdan yükü oluşturduğunu belirten Baylan, çevresindekilerin kendisine "Sen gitseydin de aynı olay yaşanabilirdi" dediğini ancak bunun kendisini rahatlatmadığını söyledi. Baylan, "Herkes bana böyle söylüyor.

Ama ben yine de bilseydim böyle bir şey olacağını giderdim" ifadelerini kullandı. Güllü ile yaptığı görüşmeler sırasında sanatçının zaman zaman ölümden söz ettiğini de anlatan Baylan, "Bunlar (çocuklarım) bir gün benim ölümüm olacak" şeklinde ifadeler kullandığını söyledi.

KISA SÜREDE ANNE-KIZ YAKINLIĞI

Baylan, Güllü ile aralarındaki iletişimin Survivor sonrasında sosyal medya üzerinden başladığını anlattı. Güllü'nün kendisine yönelik güzel paylaşımlar yaptığını gördüğünü belirten Baylan, daha sonra bir Güllü şarkısını paylaşarak sanatçıyı etiketlediğini, bunun ardından iletişim kurduklarını söyledi. Kısa sürede yakınlaştıklarını anlatan Baylan, Güllü'ye "anne", "canım" ve "aşkım" şeklinde hitap ettiğini belirtti. Baylan, Güllü'nün zaman zaman çocuklarıyla ilgili kırgınlıklarını da kendisine anlattığını ifade ederek, sanatçının "Senin gibi bir çocuğum olmadı, keşke olsaydı, bunlar beni dinlemiyorlar" şeklinde yakınmalarda bulunduğunu söyledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör