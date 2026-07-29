Alonso’dan anlamlı hediye

DÜNYACA ünlü oyuncu Pedro Alonso, The Prince projesinde birlikte çalıştığı oyuncu Özge Özacar'a anlamlı bir jest yaparak kendisi için özel olarak hazırlanan bir tablo hediye etti. Alonso, tabloyu "Sevgili, sevgi dolu ve cesur Özge'ye" notuyla imzaladı.Ünlü oyuncunun bu jestine Özacar şu cümlelerle karşılık verdi:

"Kahire'de The Prince setinde başlayan bu yolculuğun bana kazandırdığı en kıymetli hazinelerden biri, Pedro'nun gözünden dünyayı görebilmek oldu. Alice'in merakla adım attığı o büyülü diyarlar gibi, bizim dostluğumuz da insanı sevgiyle nasıl bir araya getirdiğinin en güzel kanıtı. Bu eşsiz emeğine hayranım, teşekkür."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör