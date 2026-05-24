‘Altı Üstü İstanbul’ heyecanı

ATV'nin izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, NTC Medya imzalı 'Altı Üstü İstanbul' dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. İstanbul'un yukarıdan kusursuz görünen hayatlarıyla aşağıda büyüyen umudunu aynı hikâyede buluşturan dizinin tanıtımı, güçlü atmosferiyle dikkat çekti. Emir (Rahimcan Kapkap) ve arkadaşlarının hayallerinin peşinden koşarken güç, para ve ihanetle sınandığı hikâyede; "Adana'dan uzak, İstanbul'a yasak" bir dünyanın içinde kendi kaderlerini yeniden yazma mücadelesi öne çıktı.

İstanbul'un farklı hayatlarını ve çarpışan dünyalarını ekrana taşımaya hazırlanan proje; genç oyuncularla usta isimleri aynı hikâyede buluşturuyor. Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Öykü Gürman, Berk Ali Çatal, Cem Söküt ve Sacide Taşaner'in başrollerini paylaştığı yapımın geniş kadrosunda; Sena Mia Kalıp, Sezer Arıçay, Halil İbrahim Kurum, Doğan Can Sarıkaya, Kaan Akkaya, Efe Can Taşdelen, Can Kızıltuğ, İpek Çiçek, Oğulcan Çiftçioğlu, Şebnem Dokurel, Soner Cuger ve Yusuf Baymaz da yer alıyor.

DOSTLUKLAR SINANIYOR

Yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar'ın oturduğu, senaryosunu Yekta Torun ile Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı 'Altı Üstü İstanbul'; dostlukların sınandığı, aşkların yön değiştirdiği ve herkesin kendi mücadelesini verdiği dünyasıyla izleyiciyi İstanbul'un karmaşık sokaklarında sürükleyici ve duygusal bir yolculuğa davet ediyor.