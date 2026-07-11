’Altı Üstü İstanbul’ oyuncuları gönülleri fethetti

atv'nin pazartesi günleri ilgiyle izlenen dizisi 'Altı Üstü İstanbul', sürükleyici hikâyesinin yanı sıra güçlü oyuncu kadrosunun ekranlara yansıyan uyumuyla da dikkat çekiyor. Setteki samimi arkadaşlıklarını sosyal medyaya da taşıyan oyuncuların birlikte çektikleri eğlenceli akım videoları, kamera arkası paylaşımları kısa sürede binlerce kez izlenirken, izleyicilerden de yoğun ilgi görüyor.

Hem ekran önündeki başarılı performansları hem de ekrana yansıyan doğal enerjileriyle adından söz ettiren ekip, izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Dizideki rolleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan genç oyuncular; Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Berk Ali Çatal, Cem Söküt, Doğan Can Sarıkaya,

Kaan Akkaya, Efe Can Taşdelen, Yüsra Geyik ve Sena Mia Kalıp, set arkasında da eğlenceli anlar yaşıyor. Genç oyuncular, çekim aralarında hem bol bol sohbet edip hem de renkli fotoğraflar çekiyor. Dizide rol alan tecrübeli isimler Öykü Gürman ve Sacide Taşaner de genç rol arkadaşlarıyla çok iyi anlaşıyor. Tüm ekip her sahneyi kendileri için unutulmaz anılara dönüştürüyor.