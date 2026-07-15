’Altı Üstü İstanbul’ reytingleri yine altüst etti!

ATV dizisi 'Altı Üstü İstanbul', önceki akşam beşinci bölümüyle izleyici ile buluştu. Hikâyesi, sürükleyici olay örgüsü ve oyuncuların başarılı performanslarıyla herkesin beğenisini kazandı. Emir'in gerçeklerle yüzleştiği, Melek'in bıçaklandığı gecede izleyici gözlerini ekrandan ayırmadı!

ZİRVEYE OTURDU

Dizi; Tüm Kişiler'de yüzde 5,96 izlenme oranı ve yüzde 25,95 izlenme payı ile, AB'de yüzde 4,15 izlenme oranı ve yüzde 20 izlenme payı ile 20+ABC1'de yüzde 5,71 izlenme oranı ve yüzde 23,61 izlenme payı alarak tüm kategorilerde zirveye yerleşti. Beşinci bölümde; Naz'ın Melek'in Bayram'ın dükkânını yaktığını ortaya çıkarmasıyla tüm dengeler altüst olur; Emir gerçekleri öğrenirken Melek hem çevresindekiler tarafından dışlanır hem de geçmişindeki yalanlarla yüzleşir. Mahallede ve futbol kampında gerilim giderek tırmanırken, Melek'in elinde bıçakla Naz'ın karşısına çıkması büyük bir faciaya dönüşür ve arbede sırasında Melek bıçaklanır.