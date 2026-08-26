Altı üstü İstanbul zirvedeki yerini korudu

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Atv dizisi 'Altı Üstü İstanbul', heyecan, duygu ve sürprizlerle dolu on birinci bölümüyle pazartesi akşamına damgasını vurdu. Dizi, Tüm Kişiler'de yüzde 6,06 izlenme oranı ve yüzde 25,96 izlenme payı, 20+ABC1'de yüzde 4,94 izlenme oranı ve yüzde 21,70 izlenme payı alarak iki kategoride birinci oldu. Dizide Emir, Uzay'ın teklifini reddetti, maç kaybedildi ve Hasan'ın ameliyat parası tamamlanamadı. Naz, Emir'e kırılarak mahalleden uzaklaşsa da ikili daha sonra barıştı. Onları öpüşürken gören Uzay yıkıldı; Emir'i kaybettiğini anlayan Melek ise Uzay'a gitti.