’Altı Üstü İstanbul’da setin en’leri belirlendi

ATV'nin sevilen dizisi 'Altı Üstü İstanbul' ekibi, setteki eğlenceli anları 'setin en'leri' oyunuyla hayranlarına aktardı. Oyuncuların birbirleri hakkında yaptığı samimi yorumlar, kamera arkasındaki keyifli anlara da renk kattı.

AYTAÇ ABİ PİRE GİBİ

Dizide 'Emir' karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap ile 'Naz' karakterini canlandıran Elçin Zehra İrem, setin en enerjik isimlerinin kim olduğu sorusuna kamera arkasındaki ekibin olduğu cevabını verdi. Samimi cevaplar veren ikili, özellikle Sami Hoca ile Aytaç Abi'nin setin enerji kaynağı olduğunu belirtti. Aytaç Abi ise bu cevaba gülerek, "Pire gibi, yerinde durmuyor" dedi.

"SETİN KAHVE TUTKUNU BENİM"

Uzay karakterine hayat veren Berk Ali Çatal, set ortamında telefona en çok bakan kişinin ise Sena olduğunu söyledi. Kamera arkasında kimin en çok kahve tükettiği sorusuna iddialı bir yanıt veren Çatal, "Hepimiz çok kahve içiyoruz, ama en çok ben tüketiyorumdur. Setin en büyük kahve tutkunu benim" dedi. Samimi itirafların ve bol kahkahanın yaşandığı 'setin en'leri' oyunu, 'Altı Üstü İstanbul' ekibinin kamera arkasındaki uyumunu ve eğlenceli hallerini seyirciye bir kez daha aktardı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör