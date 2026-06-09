atv'nin izleyici ile buluşmaya gün sayan yeni dizisi 'Altı Üstü İstanbul'dan yeni tanıtım yayınlandı. Kısa sürede sosyal medyada dikkat çeken tanıtım, izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

DUYGUSAL SAHNELER

NTC Medya imzalı dizi; 15 Haziran'da ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin yeni tanıtımında, İstanbul'un farklı semtlerinde yaşayan karakterlerin yollarının nasıl kesişeceğine dair dikkat çekici anlar yer alıyor. Duygusal sahneler, yüzleşmeler ve karakterler arasındaki gerilim, hikâyeye dair ipuçları verirken izleyiciyi de ilk bölüme hazırlıyor. İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyacak olan yapım, gençlerle deneyimli isimleri buluşturuyor. Dizide başrolleri; Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Öykü Gürman, Berk Ali Çatal, Cem Söküt ve Sacide Taşaner paylaşıyor.