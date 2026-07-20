Altınoluk’ta Ata Demirer coşkusu

Komedyen Ata Demirer
, 'Ata Demirer Gazinosu' gösterisiyle 2026 yaz turnesinin açılışını Altınoluk'ta yaptı. Binlerce seyircinin açıkhavayı doldurduğu gecede yaklaşık üç saat boyunca kahkahalar kesilmedi, müzik hiç dinmedi. Gösteride, seyirciler şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestranın eşlik ettiği gösteride; Demirer'in Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske uzanan zengin repertuvarıyla gerçek bir gazino atmosferi yaşandı.