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Giriş Tarihi: 20.07.2026

Altınoluk’ta Ata Demirer coşkusu

Altınoluk’ta Ata Demirer coşkusu
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Komedyen Ata Demirer, 'Ata Demirer Gazinosu' gösterisiyle 2026 yaz turnesinin açılışını Altınoluk'ta yaptı. Binlerce seyircinin açıkhavayı doldurduğu gecede yaklaşık üç saat boyunca kahkahalar kesilmedi, müzik hiç dinmedi. Gösteride, seyirciler şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestranın eşlik ettiği gösteride; Demirer'in Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske uzanan zengin repertuvarıyla gerçek bir gazino atmosferi yaşandı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ATA DEMİRER

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Altınoluk’ta Ata Demirer coşkusu
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