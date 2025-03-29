Alyans parmaktan çıktı

Oyuncu Anıl Altan ile 2016 yılında evlenen ve bir süredir boşanacakları iddia edilen Pelin Akil, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Evliliklerini kurtarmaya çalıştıkları söylenen ünlü oyuncu, gazetecileri karşısında görünce kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Dikkatli bakışlardan kaçmayan o önemli detay ise çiftin evliliklerinde krizin halen devam ettiğine işaret etti.

Parmağındaki alyansını çıkardığı gözlerden kaçmayan ünlü oyuncu, eşiyle ilgili sorulara kaçamak cevaplar verdi. Akil, "Çocuklarımız var, çok konuşmayı uygun bulmuyoruz" diyerek soruları yanıtsız bıraktı.