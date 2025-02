Berdan Mardini, Amerika New Jersey'de konser verdi. Şarkıcı, konser sonrası sosyal medyada bir paylaşım yaparak Amerika'nın gerçek yüzünü gösterdi. Mardini, Times Meydanı'nın yanındaki metronun içindeki insan dışkılarını, tavanın eskimiş ve çökmüş olmasını eleştirdi. Metronun merdivenlerinin kirli olmasını da gösteren sanatçı, "Burada hem zengin hem fakir insan çok. Her ülkenin her yerinde zengin de var, fakir de" dedi.