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Giriş Tarihi: 12.07.2026

Anadolu’nun izleri ‘Güneşin Kıyısı’ sergisinde buluştu

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Anadolu’nun izleri ‘Güneşin Kıyısı’ sergisinde buluştu
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Kalyon Kültür'ün yeni sergisi 'Güneşin Kıyısı', 9 Temmuz'da kapılarını sanatseverlere açtı. Sergi, Anadolu'nun farklı coğrafyalarındaki yaşamı ve kültürel hafızayı konu alan beş sanatçının toplam 21 eserini bir araya getiriyor. Küratörlüğünü Kalyon Kültür Sanat Yönetmeni Aslı Bora'nın üstlendiği sergide; Güliz Baydemir, Mustafa Albayrak, Mümin Candaş, Necati Seydi Ferahoğlu ve Nurdan Karasu Gökçe'nin eserleri yer alıyor.

İstanbul sokaklarından Çanakkale kıyılarına, Trabzon yamaçlarından Anadolu'nun kırlarına uzanan farklı manzaralar, sanatçıların yorumuyla harmanlanıyor. 30 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek sergi, Anadolu'nun farklı kentlerini ve insanlarını resim aracılığıyla ortak bir hafıza etrafında buluşturuyor.

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Anadolu’nun izleri ‘Güneşin Kıyısı’ sergisinde buluştu
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