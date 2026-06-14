Anneliği gözlemlemek çok kıymetli

'ALTI Üstü İstanbul'da Fahriye karakterini oynayan Öykü Gürman, rolüyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. NTC Medya imzalı dizinin sıcak bir mahalle hikâyesi anlattığını belirten Gürman, "Aksiyon dolu, sürükleyici ve her karakterin derinlikli yazıldığı bir hikayemiz var" dedi. Fahriye'nin her şeyden önce bir anne olduğunu vurgulayan Öykü Gürman, "Kızını tek başına büyütmüş, ona hem anne hem baba olmuş güçlü bir kadın. En büyük mutluluğu kızı Melek ve şarkı söylemek. Kızını çalışarak büyütmüş, bununla gurur duyuyor. Tüm hayatını Melek'in mutlu olması ve hiçbir eksiklik yaşamaması üzerine kurmuş. Bu yüzden onu korumak, kollamak ve her zaman yanında olmak istiyor" dedi. Karaktere hazırlanırken duygusal bağ kurmasının kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Gürman, "Bir karakteri sevdiğinizde onu daha da derinleştirebiliyorsunuz. Fahriye'yi oluştururken anneliği gözlemlemek ve o anaç duyguyu büyütmek benim için çok kıymetliydi. Bu süreçte sanki kendimin başka bir yönüyle tanışmış gibi hissettim" ifadelerini kullandı.

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