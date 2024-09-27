‘Anneliğin hiçbir tarafı zor değil’

Geçen sene bebeği Can'a kavuşan Ezgi Mola, annelik sonrası yaşadıklarını anlattı. Mola, "Ben zaten anneliği yıllardır yaşıyordum ama Can ile arşa çıktı. Hiçbir tarafı zor değil" dedi. Mola, oğlu ile sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımlarına gelen tepkilerle ilgili ise şunları söyledi:"Eğleniyoruz, gülmek için yapıyorum başka bir amacı yok. Arada bir yorumlara bakıyorum, çoğunlukla güzel ama arada olumsuzlar da oluyor. Yıllar içinde buna karşı derim kalınlaştı. Üzülmüyorum, insanlar mutsuzluklarını başkalarından çıkarmak istiyorlar. Gördüğü şey üzerinden öfkesi artıyor ama sebebi ben değilim."