Annem-babam oyuncu ama ben futbolu seçtim

'Bağlantı Hatası' filminin galası yapıldı. Başrollerini Onur Tuna ve Belçim Bilgin'in paylaştığı film yarın vizyona girecek. Gecenin sürprizi ise Belçim Bilgin'in oğlu Rodin'den geldi. Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin'in 16 yaşındaki oğulları Rodin, annesini yalnız bırakmadı. Rodin, "İkisi de mükemmel oyuncular. Annemi izlerken çok beğeniyorum, ikisiyle de gurur duyuyorum" dedi.Kariyeriyle sorulara ise "Futbolcu olmayı hedefliyorum. Şu anda Ayazağaspor'da oynuyorum. Koyu bir Beşiktaş taraftarıyım. Allah nasip ederse profesyonel futbolcu olacağım" yanıtını verdi. Bilgin'in "B planında oyunculuk olabilir" sözlerine Rodin, "Kendim olarak bir yere gelmek istiyorum" diye yanıt verdi.