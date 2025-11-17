‘Annem hayatı çok severdi, hastanede bile planlar yaptı’

Amerika'da 12 Kasım'da vefat eden Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı için İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde veda töreni düzenlendi. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, ünlü sanatçılar Muazzez Ersoy, Orhan Gencebay, Selami Şahin, Emel Sayın, Abacı'nın kızı Aslı Saba ve torunu Sera ile çok sayıda seveni katıldı. Abacı, bugün Ankara'da Kocatepe Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.Taziyeleri kabul eden kızı Saba Abacı, annesinin kaybına hâlâ inanamadığını söyleyerek "Gidip geliyor arada, inanır gibi oluyorum ama inanmak istemiyorum. Bu sabah yıkadık, ettik ama sanki biraz sonra görüşeceğiz gibi geliyor" dedi.Annesinin son haftasında zorlandığını ancak ondan önce oldukça iyi olduğunu belirten Saba Abacı, "Hep hayat doluydu, biz de beklemiyorduk.Şen şakraktı... Hastaneden önce hiçbir sağlık sorunu yoktu, her şey bir anda oldu. Annem hayatı çok severdi, hastanede bile çıkınca yapacağı planları anlatırdı bize" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.Taziye sürecinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden Saba Abacı, "Herkes aradı, sağ olsunlar. Çok seveni vardı. Herkesin ilgisine, yardımına çok teşekkür ediyoruz" dedi.Törende sahnede anneannesini anan torunu Sera Anderson, "Benim için büyük ilham kaynağıydı. Bu kadar çok sevildiğinden haberim yoktu. Onun sayesinde Türkiye'yi, Türk olmayı ve Atatürk'ü sevdim. O Türkiye'nin büyük sanatçısı, benim de canım anneannemdi. Onunla, annem 'yeter' deyinceye kadar alışveriş yapardık" dedi.