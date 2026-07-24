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Giriş Tarihi: 24.07.2026

‘Annemin adı başkalarına umut olacak’

‘Annemin adı başkalarına umut olacak’
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YENİ sezonda yayınlanacak atv dizisi Aşk ve Taht'ın başrolü Akın Akınözü, Hayır Kapısı Derneği bünyesinde Bingöl'de kadın istihdamına katkı sunmak ve çocuklara umut olmak amacıyla hayata geçirilen, merhum annesinin adını taşıyan Özlem Akınözü Arın Atölyesi'nin açılışına katıldı. Oyuncuyu bu özel gününde sevgilisi Melis Uzunoğlu da yalnız bırakmadı.

Programın en duygusal anları ise Akınözü'nün konuşması sırasında yaşandı. Gözyaşlarına hakim olamayan oyuncu, şunları söyledi: "Bugün bir insanın iyiliğinin, umut etme cesaretinin, yokluğunda bile insanlara dokunmaya devam edebileceğine şahitlik ediyoruz. Anneciğim, bugün seni uğurlayışımızın yıl dönümü... Ama bugünden itibaren artık bu tarih sadece bir vedayla değil, başkalarının hayatına umut aşılamakla da anılacak. Adın hiç görmediğin insanlara da umut olmaya devam edecek."

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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‘Annemin adı başkalarına umut olacak’
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