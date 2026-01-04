Annemin etrafı tuzak dolu

Ünlü sanatçı Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'in bir süre önce kanser tedavisi görmeye başladığı ortaya çıkmıştı. Deniz'in kardeşi Yurda Güler, 30 Aralık'ta annesini hastaneye kaldırırken ambulansı çekip bir video paylaşmıştı. Güler, ardından ağabeyinin hiç ilgilenmediğini ifade edip yorumlarda bulundu.

'TEDAVİSİNİ BEN ÜSTLENDİM'

Özcan Deniz, kardeşi Yurda Güler'in eleştirileri karşısında ateş püskürdü: "Annem bütün sözlerimin dışındadır. Ona en iyi tedaviyi yapmaları için misliyle ödeme yaptım ve de yapacağım. Şovlarına aparat olarak kullanıyorlar. Kurtarmaya çalışacağım ama ne kadarını başarabilirim bilmiyorum. Çünkü her yeri tuzak dolu."