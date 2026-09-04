Haberler Günaydın Haberleri Annesinin bacaklarına sarılıp kaldırdı
Giriş Tarihi: 4.09.2026

Annesinin bacaklarına sarılıp kaldırdı

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Annesinin bacaklarına sarılıp kaldırdı
  • ABONE OL

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Olayın tanığı Sultan Nur Ulu'nun savcılıkta yaptığı canlandırmanın görüntüleri mahkeme dosyasına girdi. Ulu, "Tuğyan'ın arkadan annesinin bacaklarına doğru sarılarak onu hafif yukarıya doğru çektiğini gördüm. Sonra bana 'Koş' diye bağırdı" dedi.

İKİ DAİRE TEKLİF ETTİ
Soruşturma kapsamında Sultan Nur Ulu'nun babasıyla yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin kayıtlar da dosyaya girdi. Ulu'nun babasının, "Sultan bana 'Biz attık baba' dedi" şeklinde konuştuğu öne sürüldü. Ayrıca Sultan'ın telefon görüşmelerinde "Tuğyan bana iki daire teklif etti" dediği de aktarıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#SULTAN NUR ULU #GÜLLÜ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Annesinin bacaklarına sarılıp kaldırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA