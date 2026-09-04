Annesinin bacaklarına sarılıp kaldırdı

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Olayın tanığı Sultan Nur Ulu'nun savcılıkta yaptığı canlandırmanın görüntüleri mahkeme dosyasına girdi. Ulu, "Tuğyan'ın arkadan annesinin bacaklarına doğru sarılarak onu hafif yukarıya doğru çektiğini gördüm. Sonra bana 'Koş' diye bağırdı" dedi.

İKİ DAİRE TEKLİF ETTİ

Soruşturma kapsamında Sultan Nur Ulu'nun babasıyla yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin kayıtlar da dosyaya girdi. Ulu'nun babasının, "Sultan bana 'Biz attık baba' dedi" şeklinde konuştuğu öne sürüldü. Ayrıca Sultan'ın telefon görüşmelerinde "Tuğyan bana iki daire teklif etti" dediği de aktarıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör