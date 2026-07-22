Antalya ve Kırşehir’in mülakat adresleri belli oldu!

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?', yeni sezon yarışmacılarını belirlemek için Türkiye turuna çıktı. Hayallerini gerçekleştirmek isteyen adaylar için ekip, 12 ilde yüz yüze mülakat gerçekleştiriyor. Antalya ve Kırşehir'in mülakat adresleri de belli oldu! Bilgisine güvenen, heyecanını ekranlara taşımak ve unutulmaz bir deneyim yaşamak isteyen herkes başvuruda bulunabilir. Belki de bir sonraki büyük yarışmacı siz olacaksınız...

MÜLAKAT TAKVİMİ

■ 22 Temmuz: Antalya Yer: Antalya, Kumluca Belediyesi Gençlik Merkezi Saat: 12.00-19.00

■ 26 Temmuz: Kırşehir Yer: Kırşehir, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Saat: 12.00-19.00

■ 27 Temmuz: Kayseri

■ 29 Temmuz: Sivas

■ 1 Ağustos: Trabzon

■ 2 Ağustos: Rize

■ 5 Ağustos: Erzurum

■ 7 Ağustos: Şanlıurfa

■ 9 Ağustos: Gaziantep

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör