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Giriş Tarihi: 20.09.2026

Antep işi Londra Moda Haftası’nda

Antep işi Londra Moda Haftası’nda
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GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in kültürel mirasa ve kadın emeğine verdiği değer, dünya modasının kalbi Londra'da tarihi bir başarıya dönüştü. UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kazandırılan asırlık Antep işi nakışı, moda tasarımcısı Bora Aksu ile yürütülen özel bir işbirliği çerçevesinde podyuma taşındı. Tasarımcının ilkbahar-yaz 2027 kreasyonu, Antep işi detaylarıyla daha da dikkat çekici bir hale büründü.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Antep işi Londra Moda Haftası’nda
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