Antidepresan kullanıyordu iddiası

Ünlü oyuncu Ece İrtem'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Ailesinin evinde kalp krizi geçirdiği söylenen İrtem'in annesi Nuriye İrtem'in emniyete verdiği ilk bilgide, bir mekanda doğum günü kutlamasına gittiklerini, 20.36'da eve döndüklerini ve kızının alkollüyken antidepresan ilacı alıp yattığını, sabah kahvaltı yapmak için çağırdığında ise cevap vermediğini söylediği iddia edildi.

AĞZINDAN SIVI GELDİ

Nuriye İrtem'in ayrıca kızının odasına girdiğinde ağzından kötü sıvı geldiğini görünce paniğe kapıldığını da söylediği öne sürüldü. Yapılacak otopsinin ardından İrtem'in cenazesinin Aydın'ın Kuşadası ilçesine götürüleceği öğrenildi. Merhume oyuncu, bugün öğle namazı sonrası Merkez Hanım Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.