Hakan Altun, önceki akşam Harbiye'de konser verdi. Altun, 'Sıkıntılı şarkılar serisi' olarak adlandırdığı arabesk şarkılarıyla hayranlarını mest etti. Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan sanatçı, şöyle konuştu: "Arabesk söylüyorum ama arabesk yaşamıyorum. Biz arabesk müziği seviyoruz, arabesk yaşamı sevmiyoruz. Arabesk yaşam bedbaht bir yaşamdır. Ben hayata gülerek bakmanın daha manalı olduğunu düşünüyorum. Arabesk bir müzik türüdür, yaşam şekli değildir. Kimsenin arabesk müzik dinleyip karalar bağlamasını istemem."