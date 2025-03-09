‘Aramızdaki aşk kadını Nilgün’

Nükhet Duru, Nilgün Belgün ve Saba Tümer'in sahne aldığı 'Kaynat Bakalım' adlı gösteri, geçtiğimiz gün Maslak'taki kültür sanat merkezinde seyirciyle buluştu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleşen gösteri büyük ilgi gördü. Gösteri öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan sanatçılar; "Bu üçlü fikri Nükhet Duru'nun doğum gününde ortaya çıktı. Bizi Necati Akpınar keşfetti" dedi. En'ler sıralaması yapıldığında "En flörtöz kimdir?" sorusuna Saba Tümer, "Herkes kendine göre flörtöz" yanıtını verdi. "En aşk kadını kimdir?" diye sorulduğunda ise Tümer ve Duru "Nilgün" diye karşılık verirken, Nilgün Belgün ise "Evet, bunlar aşka inanmıyorlar" dedi.